Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfall & Brand einer Thuja Hecke

Rems-Murr-Kreis (ots)

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer missachtete am Dienstag, gegen 12:30 Uhr an der Kreuzung Schloßgartenstraße / Christian-Bauer-Straße die Vorfahrt eines 63-jährigen Opel-Fahrers und kollidierte mit diesem. Beim Unfall entstand insgesamt Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Rudersberg: Brand einer Thuja Hecke

Beim Versuch, in seiner Hofeinfahrt in der Tannbachstraße Unkraut mit einem Bunsenbrenner zu entfernen, setzte ein 74-jähriger Mann am Dienstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr seine Thuja Hecke in Brand. Beim Versuch, die Hecke selbstständig zu löschen, atmete der Mann Rauchgase ein, weshalb er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rudersberg, Steinenberg und Schlechtbach kamen mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort und löschten die Hecke. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell