Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Beuren) Opferstockaufbruch (18.02.2020)

Tengen-Beuren (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von gestern auf heute in der Kirchstraße einen Opferstock, der an einer Säule neben dem Haupteingang der St. Wendelin Kapelle angebracht war. Im Inneren der Kapelle entnahmen sie zudem aus einer Geldkassette Bargeld in nicht bekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733/940912, in Verbindung zu setzen.

