POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Samstag, 21.12.19, 15:00 Uhr bis Sonntag, 22.12.19 12:00 Uhr

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstagabend in der Zeit zwischen 21:30- 01:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Spielhallenparkplatz in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg gegen einen hier geparkten Pkw Audi A 4. Der Audi A 4 wurde hierdurch im Heckbereich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Möglich Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg (Tel:05322-911110) in Verbindung zu setzten.

Vandalismus an Bahnhofsgebäude:

Bislang unbekannte Täter schlugen vermutlich in der Nacht zum heutigen Sonntag zwei Fensterscheiben des Bad Harzburger Bahnhofsgebäudes ein. Da zurzeit keine weiteren Hinweise zur Tatbegehung bzw. zu den Tätern vorliegen, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Bad Harzburg (Tel.:05322-911110) in Verbindung zu setzten.

Auslaufende Betriebsstoffe:

Am gestrigen Samstag wurde der Polizei in Bad Harzburg eine Gefahrenstelle auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Radauwasserfalls gemeldet. Vor Ort angekommen konnten Pkw-Betriebsstoffe auf einer Länge von ca. 300 m auf der B 4 festgestellt werden. Bei dem Betriebsstoff handelte es sich um Getriebeöl. Der Verursacher war ebenfalls noch vor Ort. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die betroffene Fahrbahn wurde kurzzeitig einseitig gesperrt, bis eine beauftragte Spezialfirma zur Reinigung vor Ort war.

