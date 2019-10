POL-PPTR: Vermisste Person

Polizeipräsidium Trier

Der 59-Jährige Paul Spieles aus Trier befand sich bis zum 11. Oktober in einem Trierer Krankenhaus und hat dieses selbstständig verlassen. Bisher ist er weder zurückgekehrt, noch konnte er in seinem sozialen Umfeld angetroffen werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, da er auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Die Person wird wie folgt beschrieben: Kurze braune Haare, 170 cm groß, trug blaue Jeans und blaue Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas über den Aufenthalt der Person wissen, sich unter 0651-9779 2290 zu melden.

Weiter Informationen zur Fahndung: https://s.rlp.de/6CVgE

