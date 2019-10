Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Langsur

Langsur (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 23. September und dem 12. Oktober in ein Einfamilienhaus in Langsur einzubrechen.

Hierzu versuchten der oder die Täter eine Kellertür des Gebäudes im Neubaugebiet aufzubrechen. Zugang zum Haus konnten sie jedoch nicht erlangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

