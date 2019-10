Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wincheringen

Wincheringen (ots)

Am Freitag dem 11. Oktober brach ein unbekannter Täter in ein Haus in der Bahnhofstraße in Wincheringen ein.

Zwischen 20:15 Uhr und 20:35 Uhr brach der Täter die Terrassentür auf und gelangte in das Haus. Ein Nachbar wurde durch Geräusche auf die Tat aufmerksam und überraschte den Täter im Haus. Dieser konnte jedoch flüchten. Der Täter wird als ca. 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Die Kriminalpolizei Trier sucht weitere Zeugen.

