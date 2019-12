Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, d. 19.12.2019, 12.40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Clausthal an der Kreuzung Adolph-Roemer Straße / Erzstraße. Es kam zum Zusammenstoß eines Pkw VW Up, der von der Adolph-Roemer-Str. geradeaus weiter in Richtung Zellbach fahren wollte und einem Pkw Jeep, der von rechts aus der Erzstraße nach links in die Adolph-Roemer-Str. einbog. Die Fahrerin des VW Up gibt an, dass sie gestanden habe und der Jeep beim Abbiegen ihren VW beschädigt habe. Der Fahrer des Pkw Jeep hingegen gibt an, dass der VW ihm in die Fahrerseite gefahren sei. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich beim PK Oberharz, Tel.. 05323 / 94110-0, zu melden. /Krz.

