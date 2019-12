Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und eskalierte Ruhestörung

Meinerzhagen/Kierspe (ots)

Meinerzhagen In der heutigen Nacht (12.12.-13-12.2019, 05:10 Uhr) kamen unbekannte Einbrecher durch eine geschlossene Tür in eine Bäckereifiliale an der Oststraße. Nachdem sie die Hintertür überwunden hatten, stahlen sie den Tresor der Filiale. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Kierspe Beim dritten Einsatz binnen weniger Stunden wegen einer Ruhestörung hat die Polizei einen 43-jährigen mitgenommen und in den Gewahrsam nach Lüdenscheid gebracht. Kurz nach 20 Uhr fuhr die Polizeistreife zum ersten Male Am Heidehang vor. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Beamten jedoch keine der angeblichen Klopfgeräusche in dem Mehrfamilienhaus vernehmen. Beim Einsatz Nr. 2 hatte der Vermieter das Hämmern auf dem Handy aufgenommen. Als die Polizeibeamten bei dem Beschuldigten anklopften, weigerte sich der 43-Jährige zu öffnen, schrie die Polizeibeamten an und beleidigte sie. Die Polizeibeamten schrieben Anzeige wegen Ruhestörung und Beleidigung. Die damit verbundene Ermahnung hielt keine Stunde. Um 22.33 Uhr klopfte die nächste Streifenwagen-Besatzung an der Tür des Ruhestörers. Der ließ sich nicht beeindrucken und steigerte sein Hämmern, Schreien und die Beleidigungen noch einmal. Die Polizeibeamten drückten ein gekipptes Fenster auf, stiegen in die Wohnung und überwältigten den erheblich alkoholisierten Mann, der sich erheblich zur Wehr setzte. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der er ins Gewahrsam nach Lüdenscheid gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Die Polizeibeamten hängten noch eine weitere Anzeige in die Akte: wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

