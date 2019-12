Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Mittwoch, den 18.12.2019, 11:20 Uhr:

Der 64jährige Fahrer eines VW Transporter befuhr die Amsbergstraße in Bad Harzburg. Am Ende der Einbahnstraße kam er aus Unachtsamkeit nach links ab und stieß zunächst gegen den dort parkenden Kia Picanto. Durch den Aufprall wurde der Kia auf zwei weitere in der Reihe parkende Pkw, einen Polo und einen Daimler, geschoben, wobei alle Fahrzeuge beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden hat eine Höhe von mehreren Tausend Euro.

