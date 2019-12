Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat (PK) Oberharz

Goslar (ots)

Einbruch in Gartenlaube

Die Beamten des PK Oberharz wurden am 17.12.2019, 14.30 Uhr zum Kleingartenverein Roseneck in Clausthal gerufen. Dort wurde eine Gartenlaube eine Pächters aufgebrochen. Insgeamt wurden an und in der Gartenlaube drei Türen aufgebrochen und Werkzeuge, u.a. zwei Akkuschrauber und Spirituosen entwendet. Der Pächter war bei seiner Gartenlaube am 16.11.2019 letzmalig und hier waren noch alles in Ordnung. Die Schätzung des Sachschadens beläuft sich auf ca. 300 EUR. Hinweise bitte an das PK Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell