Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.12.2019

Goslar (ots)

Diebstahl einer Jacke

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, gegen 17.00 Uhr, von einem Verkaufsständer in der Fischemäkerstraße eine hochwertige Jacke und entkam unerkannt. Dem Modegeschäft entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Kopfhörer entwendet

Goslar. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag, gegen 19.30 Uhr, Kopfhörer im Wert von ca. 15 EUR aus einem Kiosk am Bahnhof. Auf Ansprache des Mitarbeiters reagierte die männliche Person nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Goslar. Am Montag, gegen 22.10 Uhr, bewarf ein 20-jähriger Mann aus Goslar den ihm entgegenkommenden Pkw einer 19-jährigen Langelsheimerin mit einem Getränkebecher. Der Sachverhalt, der sich in der Hildesheimer Straße zutrug, wurde durch die Polizei Goslar aufgenommen. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Verkehrsunfall I

Goslar. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Montag, gegen 04.40 Uhr, die "Riechenberger Spange" aus Richtung B6 kommend in Richtung B82/Astfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug beim Rechtsabbiegen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen überfahren und die Tür eines Stromkastens beschädigt, was zum Ausfall der Ampelanlage führte. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Verkehrsunfall II

Goslar. Gegen 07.53 Uhr am Montag, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Goslar mit seinem VW die B82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Astfeld. Hierbei übersah er die durch den Ampelausfall geltenden Stopp-Schilder an der "Riechenberger Spange" und damit auch eine vorfahrtberechtigte 19-jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem Fiat, die aus Richtung Astfeld kam und in Richtung B6 unterwegs war. Bei einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde die 19-jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden, der auf etwa 12.000 EUR geschätzt wird.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Montag, zwischen 14.15 Uhr und 14.55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den neben ihm stehenden Pkw VW eines Wolfenbüttelers in der Gutenbergstraße. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell