Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 16. Dezember 2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht in Altenau

Am Sonntag, den 15. Dezember 2019, gegen 19:30 Uhr, kam es in Altenau auf der Schatzkammerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein roter Audi A4 (Modell B8) die Schatzkammerstraße vom Glockenberg kommend in Richtung Stadtmitte. In einer Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen, streifte die Leitplanke und prallte dann gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte sich der noch unbekannte Fahrzeugführer mit dem PKW vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren geht die Polizei davon aus, dass der Audi bei dem Unfall einen nicht unerheblichen Frontschaden davongetragen haben dürfte. Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich des Unfallgeschehens oder dem Fahrzeug bzw. dem Fahrzeugführer gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

Diebstahl von Loipenbeschilderung in Altenau und Schulenberg

Am 13. und 16. Dezember 2019 wurde bei der Polizei angezeigt, dass bislang unbekannte Täter in Altenau, Schulenberg und Buntenbock mehrere Beschilderungen der Skiloipen entwendet haben. In Altenau wurden im Bereich der "Lillie" und der alten Bahntrasse insgesamt 20 Loipenschilder entwendet. In Schulenberg und Buntenbock kann die Anzahl der entwendeten Schilder bislang noch nicht genau beziffert werden. Fest steht aber, dass sich der Schaden auf insgesamt auf über 1000 EUR beläuft. Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter oder verdächtigen Personen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05323 / 94 11 0 - 0 zu melden.

i.A. S. Bergmann

- Polizeikommissar -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell