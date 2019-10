Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Hinweise auf Altmetallsammler

Nordhorn (ots)

In den vergangenen Wochen ist es in der Niedergrafschaft vermehrt zu Einbruchdiebstählen, vor allem im Bereich landwirtschaftlicher Betriebe gekommen. Die Täter hatten es dabei auf Werkzeuge und Motorroller abgesehen. Bei der Polizei mehren sich die Hinweise, dass reisende Altmetallsammler für die Taten infrage kommen könnten. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und bittet darum, verdächtige Personen umgehend an die nächste Dienststelle zu melden. Gerade in ländlichen Gebieten sollten die Lagerstätten verschlossen und hochwertiges Werkzeug nicht fahrlässig ungesichert gelagert werden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass entwendetes Werkzeug lediglich anhand von Seriennummern identifiziert werden kann. Eigentümer sollten diese also entsprechend dokumentieren.

