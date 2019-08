Polizei Steinfurt

POL-ST: betrunkener Radfahrer

Rheine (ots)

In Rheine hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen, 01.08., 01.40 Uhr, einen betrunkenen Radfahrer angehalten. Der 36-Jährige aus Neuenkirchen ist den Beamten aufgefallen, weil er auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Schlangenlinien unterwegs war und an einer roten Ampel nicht anhielt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell