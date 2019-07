Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand Osnabrücker Straße

Rheine (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (31.07.2019) hat es an der Osnabrücker Straße an einem Wohn- und Geschäftsgebäude gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Vermutlich ist der Feuer im Bereich der Briefkästen entstanden. Der Schaden an der Haustür, einem Klingelbrett und an den Briefkästen wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Um 03.26 Uhr waren die Polizei und die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert worden. In einer Wohnung des Hauses hatte sich zunächst ein Hund bemerkbar gemacht. Danach hörte der Bewohner einen Feuermelder im Treppenhaus. Im Flur nahm er eine starke Rauchentwicklung wahr, so dass er in die Wohnung zurückging und die Feuerwehr verständigte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/9038-4215.

