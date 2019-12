Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung eines Schaukastens und ein Wohnungseinbruch in Jever - Täter hebeln Wohnungstür auf - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

Am Sonntagvormittag, 15.12.2019, wurde in der Zeit von 08:30 - 10:50 Uhr in der Großen Wasserpfortstraße der Schaukasten eines Einzelhandelsgeschäfts beschädigt, wodurch die Glasscheibe des Schaukastens zerstört wurde.

Außerdem hebelten Unbekannte in der Zeit vom 12.12. - 14.12.2019 in der Schützenhofstraße die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Anschließend wurde die möblierte, jedoch zurzeit nicht bewohnte Wohnung durchsucht. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

In beiden Fällen bittet die Polizei Personen, die Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

