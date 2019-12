Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Varel 13.12.-15.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 13.12.2019 Zwei versuchte Einbruchdiebstähle in Varel Varel- Am Freitag, den 13.12.2019 wurden der Polizei zwei versuchte Einbruchdiebstähle gemeldet. Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Donnerstag auf Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 06.40 Uhr, über ein auf Kipp stehendes Fenster, Zutritt zu einem am Flachsweg gelegenen Einfamilienhaus. Die betretenen Räumlichkeiten wurden offenbar nach Wertsachen durchsucht. Diebesgut wurde nach derzeitigem Sachstand nicht erlangt. Ein weiterer Einbruchversuch fand am Freitag, den 13.12.2019, zwischen 09.30 Uhr und 11.45 Uhr im Theilenweg statt. Unbekannte Täter hebelten hier eine Terrassentür auf, um so in das Reihenendhaus einzudringen. Möglicherweise ließen die Täter aufgrund der im Haus befindlichen Hunde von der weiteren Tatausführung ab. Diebesgut wurde nach derzeitigem Sachstand nicht erlangt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, unter 044451/923-0, in Verbindung zu setzen. Radfahrer nach Kollision flüchtig Varel- Am Freitag, den 13.12.2019, gegen 19.10 Uhr, ereignete sich auf der Oldenburger Straße, in Höhe zur Einmündung Tweehörnweg, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW war dort vom Parkplatz eines Gesundheitshauses, nach links, in Fahrtrichtung in Richtung Obenstrohe, auf die Oldenburger Straße aufgefahren. Ein bislang unbekannter Radfahrer, der unbeleuchtet, auf dem gegenüberliegenden, für Radfahrer freigegebenen, Fußweg in Richtung Obenstrohe unterwegs war, fuhr unerwartet auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem BMW. Der Radfahrer entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. An der Frontstoßstange des BMW entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, unter 044451/923-0, in Verbindung zu setzen Samstag, 14.12.2019 Betrunkener verursacht Verkehrsunfall Varel- Über zwei Promille hatte ein 34-jähriger Autofahrer, der Samstagnacht einen Verkehrsunfall verursachte. Am Samstag, gegen 23.00 Uhr, befuhr der 34-jährige, mit seinem VW Golf, in Varel, aus Fahrtrichtung Obenstrohe kommend, die Oldenburger Straße stadteinwärts. In Höhe einer Tankstelle fuhr er auf ein parkendes Fahrzeug auf, welches durch den Zusammenstoß auf zwei weitere parkende Fahrzeuge aufgeschoben wurde. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer des VW Golf unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Dem aus Varel stammenden Mann, der sich einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs stellen muss, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

