Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever 13.12.-15.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstag, 14.12.2019, gg.13:15 Uhr, kam es im Ausfahrtsbereich des Nordwest-Krankenhauses in Sande, Am Gut Sanderbusch, zu einem Verkehrsunfall. Einem 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford Ka fiel während der Fahrt eine brennende Zigarette aus der Hand. Bei dem Versuch, diese aufzufangen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Begrenzungsstein und einer Straßenlaterne. Es entstand erheblicher Sachschaden sowohl an der Straßenlaterne, als auch an dem Pkw. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt.

