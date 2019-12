Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel

Varel (ots)

In der Zeit vom 06.- 11.12.2019, wurden an einem Gebäudekomplex in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zwei Zugangstüren mit Graffiti beschmiert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

