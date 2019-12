Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 13.12.-15.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Bedrohung Am Freitagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es in der Salzastraße zu einer Bedrohung mittels eines Elektroschockgerätes. Der 26-jährige Täter bedrohte einen 32-jährigen Mann. Das Gerät wurde durch die Polizei sichergestellt. Ladendiebstahl Am Samstagnachmittag, gegen 14.05 Uhr, konnten in der Flutstraße in einem Supermarkt drei Personen, zwei Männer und eine Frau, nach einem Ladendiebstahl vor dem Geschäft durch die Polizei gestellt werden. Die Täter hatten u.a. Kosmetika, Messer et.pp. im Wert von über 430 Euro entwendet. Gefährliche Körperverletzung Am Samstagabend, gegen 19.50 Uhr, schlugen und traten zwei männliche Täter, 21 und 18 Jahre alt, auf einem Supermarktparkplatz auf einen 38-jährigen Mann ein. Das Opfer erlitt Oberkörper-und Gesichtsverletzungen. Es wurde einem Krankenhaus zugeführt. Einer der beiden Beschuldigten flüchtete zu Fuß und konnte im Rahmen der Fahndung durch die Beamten gestellt werden. Der zweite Täter hatte sich mit einem Pkw vom Tatort entfernt. Auch dieser Beschuldigte konnte im Nachgang ermittelt werden. Es stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sachbeschädigung durch Reifenstechen In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Rheinstraße an 5 Kraftfahrzeugen mehrere Reifen zerstochen. Es gibt derzeit keine Täterhinweise.

