POL-WHV: 10 Kisten Bier in Sande in ein Fahrzeug geladen und ohne Bezahlung weggefahren - eine Dame meldete den Vorfall - Polizei sucht die Damen und Zeugen

Sande (ots)

Am Freitagnachmittag, 13.12.2019, lud gegen 16:15 Uhr ein bislang unbekannter Mann vor einem Getränkemarkt Am Markt zehn Kisten Bier in ein Fahrzeug und entfernte sich ohne die Ware zu bezahlen.

Nach bisherigem Sachstand soll es sich bei dem Pkw um einen weißen Passat gehandelt haben. Die Polizei sucht vor allem eine Dame, die den Vorfall gemeldet und damit beobachtet haben soll.

Diese Dame und weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04422/684 in Verbindung zu setzten.

