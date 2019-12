Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Schneller Fahndungs- und Ermittlungserfolg der Polizei:

Am gestrigen Abend gg. 18:15 Uhr wurde ein 17 jähriger Bad Harzburger auf dem sog. Pastorenstieg in Bad Harzburg beraubt. Der 17 jährige war auf dem Weg zu einem verabredeten Treffen mit einem Freund, als er plötzlich während er mit seinem Smartphone telefonierte, von einer männlichen Person angegriffen wurde. Während des Angriffs wurde der 17 jährige zur Herausgabe seines Bargeldes, als auch des Smartphones aufgefordert. Nachdem er der Aufforderung Folge leistete, bekam er zudem noch einen Stoß mit dem Knie in sein Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter. Der 17 jährige konnte durch seine anschließend gegenüber der Polizei gemachten Angaben sachdienlich zur Ergreifung des Täters beitragen. Denn die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung und die durchgeführten Ermittlungen konnte zur Festnahme eines 35 jährigen Bad Harzburgers an dessen Wohnanschrift führen. Das 17 jährige Opfer musste aufgrund der Verletzungen ärztlich behandelt werden. Die weiteren Ermittlungen erhärteten auch den Tatverdacht des 35 jährigen zu dem am Freitagabend im Bahnhofsgebäude Bad Harzburg stattgefundenen vermutlichen Raub z.N. eines 16 jährigen Bad Harzburgers. Der vorläufig festgenommene 35 jährige wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig am heutigen Tag entlassen. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell