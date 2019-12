Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin stürzt - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 08:40 Uhr, fuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin aus Recklinghausen auf dem Radweg der Akkoallee in Richtung Herten. In Höhe der BAB 43 stürzte sie, nach ersten Erkenntnissen aufgrund von Winterglätte, und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand sehr geringer Sachschaden.

