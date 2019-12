Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Zeit zwischen Montag 18:30 Uhr und Dienstag 18:30 uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer die hintere linke Fahrzeugtür an einem geparkten blauen VW Polo. Das Auto stand an der Suitbertstraße. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Datteln

Bereits am Samstag (zwischen 11 Uhr und 14 Uhr) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Mercedes CLA 180 an der Hafenstraße. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Gladbeck

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall an der Marcq-en-Baroeul-Straße in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagabend. Beschädigt wurde ein schwarzer Ford Focus. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Marl

Am Mittwochmorgen (07:45 Uhr bis 08:45 Uhr) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen VW Caddy an der Kaspar-Grove-Straße. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

