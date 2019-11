Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend hat die Polizei über die Festnahme eines Tatverdächtigen im Fall der vermissten Anna S. aus Gelsenkirchen informiert. (siehe Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen vom 26.11.2019, 20.53 Uhr, unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4451397) Es handelt sich um einen 46-Jährigen Krefelder. Zuvor haben die Ermittler auf sichergestellten Datenträgern belastendes Videomaterial gefunden. Nach jetzigem Ermittlungsstand besteht der dringende Tatverdacht, dass der Festgenommene Anna S. getötet hat. Der 46-Jährige wurde am heutigen Mittwoch, 27. November, einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft wegen Mordes an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell