Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vermisstenfall Anna S. - Tatverdächtigen festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Dienstagabend, 26. November, hat die Polizei im Fall der vermissten Anna S. aus Gelsenkirchen einen Tatverdächtigen festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Zu dem Fall haben wir in unseren Pressemeldungen vom 26.06.2019, 18.00 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4307955), 05.07.2019, 14.56 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4316300) und 02.08.2019, 11.50 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4339161), berichtet. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte zur Festnahme erteilt die Staatsanwaltschaft Essen am morgigen Mittwoch, 27. November 2019.

