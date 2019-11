Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kollision auf Kreuzung - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend, 23. November 2019, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls in Gelsenkirchen-Buer. Mitten auf der vielbefahrenen Kreuzung von Kurt-Schumacher-Straße und Emil-Zimmermann-Allee stießen gegen 17.30 Uhr die Fahrzeuge einer 29-jährigen Frau und eines unbekannten Mannes zusammen. Die 29-Jährige aus Gelsenkirchen war auf der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, um nach links auf die Emil-Zimmermann-Allee abzubiegen. Im Gegenverkehr auf der Kurt-Schumacher-Straße nutzte nach Zeugenangaben ein unbekannter Autofahrer den rechten Fahrstreifen der Linksabbiegerspur, um auf dieser weiter geradeaus in Richtung Süden zu fahren. Nach der Kollision stieg der unbekannte Autofahrer zunächst aus, entfernte sich dann aber mit seinem Wagen von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Süden. Er soll etwa 40 Jahre alt sein, hatte kurze, schwarze Haare und sprach kein akzentfreies Deutsch. Die Gelsenkirchenerin blieb unverletzt, ihr Wagen wurde abgeschleppt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter den Rufnummern 0209/365-6223 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle) zu wenden.

