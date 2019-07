Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Flüchtende Ladendiebe gefasst

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal versuchte am Freitagnachmittag eine Gruppe von vier Personen in einem Baumarkt im westlichen Stadtgebiet hochwertige Mähroboter zu entwenden. Bei dem 2. Versuch am Abend hatten die Verdächtigen das Diebesgut bereits am Zaun des Gartenbereiches zum "Abholen" deponiert. Dies konnte durch Angestellte des Baumarktes verhindert werden. Die Verdächtigen flüchteten mit einem PKW in Richtung Innenstadt und fuhren der Polizei, die von den Angestellten des Baumarktes unmittelbar verständigt worden war, direkt entgegen. In der Zollamtstraße konnten die Beamten einer Funkstreife der Polizeiinspektion 2 das Fahrzeug aufnehmen und bis in ein Parkhaus verfolgen. Hier wurde die vierköpfige Gruppe, drei Männer und eine Frau, festgenommen. Die Personen im Alter von 16, 22, 23 und 26 Jahren kommen alle aus Mönchengladbach und sind der Polizei keine Unbekannte. Die Personen wurden nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

