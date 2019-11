Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ticker - Sicherheitskonferenz

Kehl (ots)

Präventionsveranstaltungen an Schulen

In dieser Woche finden im Rahmen der schulischen Prävention täglich an verschiedenen Schulen in Kehl Präventionsveranstaltungen statt. Bei solchen Veranstaltungen werden Kinder und Jugendliche in den Schulklassen durch geschulte Beamte bezüglich der Gefahren und des Suchtpotentials von Drogen sensibilisiert.

/ha

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell