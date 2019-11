Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrzeugbrand

Bühl (ots)

In der Erlenstraße geriet am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr ein VW Touran in Brand. Die verständigten Beamten des Polizeirevier Bühl gehen bislang von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Ein direkt daneben geparkter VW Fox wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass man an beiden Fahrzeugen von einem Totalschaden in einer Gesamthöhe von ungefähr 8.000 Euro ausgehen muss. Die Feuerwehr Bühl war mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann zum Löschen der Fahrzeuge und zur Verhinderung weiterer Schäden im Einsatz. /ag

