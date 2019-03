Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Taxifahrt die "Zeche" geprellt

Kaiserslautern (ots)

Gegen eine "Zechprellerin" aus dem Stadtgebiet ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend. Die Frau war in Worms in ein Taxi gestiegen und hatte sich nach Kaiserslautern fahren lassen. Den Fahrpreis wollte sie angeblich am Zielort bezahlen.

Am Wunschort angekommen, stieg die Frau in der Bismarckstraße aus. Sie ließ ihren Ausweis und ihr Handy als "Pfand" zurück und machte sich auf den Weg, um das Geld zu besorgen.

Als die Dame aber nach einer Stunde immer noch nicht zurückgekehrt war, schaltete der Taxifahrer die Polizei ein. Ausweis und Handy der Frau übergab er den Polizeibeamten und stellte Strafantrag wegen Betrugs. Die Ermittlungen nach der 30-jährigen Zechprellerin laufen. | cri

