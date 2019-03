Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Autos in einer Nacht zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

In der Haagstraße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Fahrzeuge zerkratzt worden. Bislang meldeten sich fünf Autobesitzer, die von den Sachbeschädigungen betroffen sind.

Ihre Fahrzeuge wurden in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, von Unbekannten mutwillig beschädigt. Es handelt sich um einen VW Golf, einen VW Touran, einen Toyota Yaris, einen Opel Kadett sowie einen VW Lupo.

Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Bislang gibt es auch keine Hinweise auf den oder die Täter.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Haagstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. | cri

