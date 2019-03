Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Gewinnversprechen

Kaiserslautern (ots)

Mit falschen Gewinnversprechen haben Betrüger am Donnerstag versucht, zwei Frauen aus dem Stadtgebiet zu "ködern". Die beiden Frauen meldeten sich unabhängig voneinander bei der Polizei und teilten mit, dass sie einen Anruf erhalten hatten mit der Nachricht, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Beiden Damen wurde ein Geldgewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro in Aussicht gestellt - allerdings müssten sie für die Überbringung des Geldes eine Gebühr in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen.

Zum Glück endeten die Betrugsversuche an dieser Stelle, denn während sich eine der beiden Frauen an einen Notar wandte und von dort an die Polizei verwiesen wurde, gab die andere Frau an, so viel Geld nicht zu haben. Daraufhin wurde ihr von der Anruferin eine Frist von einer Woche eingeräumt, in der sie die Summe beschaffen könne. Anschließend wandte sich die Dame dann allerdings an die Kripo... | cri

