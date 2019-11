Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- Fahrzeugaufbrüche

Rastatt (ots)

In der vergangenen Woche ereigneten sich im Bereich Rastatt drei PKW-Aufbrüche. In der Zeit zwischen Freitag 11 Uhr und Sonntag 21:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz "Am Kehler Tor" aus einem abgestellten Mercedes ein Kartenmäppchen mit EC-Karten und Personaldokumenten entwendet. Aus einem Renault Trafic wurde am selben Ort ein Autoradio sowie eine Digitalkamera gestohlen. Hierzu schlugen noch Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein. Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr und Samstag, 12 Uhr wurden in ähnlicher Vorgehensweise ein Navigationsgerät, eine Dashcam und eine Powerbank aus einem VW entwendet. Dieser stand geparkt auf einem Parkplatz an der Straße "Zur Leopoldfeste". Hinweise zu den Aufbrüchen oder verdächtigen Personen nehmen die Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

