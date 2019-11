Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Führerschein einbehalten

Wolfach (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen war offenbar übermäßiger Alkoholgenuss ursächlich für einen Unfall der sich am Sonntag gegen 22:20 Uhr in der Vorstadtstraße ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Autofahrer war gegen einen geparkten BMW gefahren und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dank aufmerksamer Zeugen gelang es den Beamten des Polizeireviers Haslach den Unfallflüchtigen zu ermitteln. Da er wohl mit über 2 Promille Auto gefahren war musste er eine Blutprobe abgeben. Außerdem behielten die Beamten auch den Führerschein ein. Neben der Regulierung des angerichteten Schadens in Höhe von ungefähr 6.000 Euro erwartet den 20-Jährigen außerdem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. /ag

