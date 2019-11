Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Betrunken unterwegs

Offenburg (ots)

Eine 49 Jahre alte Autofahrerin soll am Sonntag gegen 19:30 Uhr in der Freiburger Straße fast einen Radfahrer angefahren haben. Nach Zeugenaussagen habe der Radler nur durch ein Ausweichen auf den Gehweg und dann gar in den Grünstreifen einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern können. Die verständigten Beamten des Polizeireviers Lahr konnten im Rahmen der sofortigen Ermittlungen die 49-Jährige als mutmaßliche Fahrerin ermitteln. Da sie vermutlich mit annähernd 1,5 Promille Alkohol im Blut unterwegs war, mussten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordnen. Eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung ist die Folge der abendlichen Autofahrt. Die Beamten des Polizeirevier Lahr bittet weitere Zeugen und/oder gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu melden. /ag

