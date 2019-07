Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Internetfahndung nach Enkeltrickbetrug

Weinstadt (ots)

Nachdem eine 85-jährige Seniorin am vergangenen Dienstag Opfer von Enkeltrick-Betrügern wurde, sucht die Kriminalpolizei in Waiblingen nun mit einem Phantombild nach einer Tatverdächtigen. Die gesuchte Frau ist ca. 45 Jahre alt und etwa 155-160 cm groß sein, hat eine mollige Statur, einen dunklen Teint und dunkle, leicht gelockte, nackenlange Haare. Am Tattag soll sie einen dunklen Rock und ein dunkles Oberteil getragen haben und eine grüne Jeanstasche mitgeführt haben. Hier geht's zur Internetfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-weinstadt-enkeltrickbetrug/

Anbei die Ursprungsmeldung vom 04.07.2019:

Weinstadt: Enkeltrickbetrüger schlagen zu

Am Dienstag fiel eine arglose 85-Jährige auf den Anruf einer Enkeltrick-Betrügerin herein. Die vermeintliche Enkelin gab an, für den Kauf einer Eigentumswohnung Geld zu benötigen. Dieses würde von einer Freundin abgeholt werden. Die Seniorin wollte ihre Enkelin gerne unterstützen und äußerte am Telefon, dass sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu Hause hätte. Am Mittag kam dann die angebliche Freundin der Enkelin bei der Frau vorbei und holte das Bargeld ab. Als der Frau kurze Zeit später Zweifel kamen und sie die Polizei verständigte, fiel der Betrug auf. Vom Geld und den Betrügern fehlt bislang aber jede Spur.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell