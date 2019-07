Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in drei Gaststätten innerhalb einer Nacht

Neustrelitz (ots)

In der Nacht vom 16.07.2019 zum 17.07.2019 ist es zu drei Einbrüchen im Bereich Neustrelitz gekommen.

Der erste Einbruch ereignete sich in einem Restaurant in der Useriner Straße. Hier haben bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

In einem zweiten Fall wurde in ein weiteres Restaurant in der Useriner Straße eingebrochen. Auch hier gelang es bisher unbekannten Tätern, sich gewaltsam Zutritt in das Restaurant zu verschaffen. Es wurden nach ersten Einschätzungen mehrere Flaschen Schnaps und ein Handy entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Im letzten Fall verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Bistro in der Seestraße. Hier wurde mittels eines Sonnenschirms versucht, eine Tür zum Gastraum des Bistros aufzubrechen. Als dies missglückte, wurde solange gegen die Tür getreten bis diese nachgab. Auch eine weitere Tür im Bistro wurde gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Ein Stehlschaden konnte nicht festgestellt werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu den Einbrüchen oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell