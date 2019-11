Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahlsversuch im Tankstellenshop

Rastatt (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle im Richard-Wagner-Ring verhinderte am Sonntag kurz vor 21 Uhr einen Diebstahl. Die Frau bemerkte, wie ein Kunde zwei Flaschen Wodka in die Jackentasche steckte, weshalb sie diesen noch vor Verlassen der Tankstelle ansprach und ihn aufforderte die Flaschen zurückzugeben. Der Aufforderung kam er nach und verlies sofort das Tankstellengelände. Der mutmaßliche Dieb konnte jedoch von einer verständigten Streife des Polizeireviers Rastatt noch in Tatortnähe festgestellt werden. Den 27-Jährigen erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. /ag

