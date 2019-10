Polizei Mettmann

Mit dem Ende des Monats Oktober enden auch die besonderen Kontrollwochen der Polizei, welche den bundesweiten "LICHT-TEST 2019" in diesem Jahr auch wieder in allen Städten des Kreises Mettmann begleitet haben (siehe dazu die Erläuterungen und Infos in unserer ausführlichen Pressemitteilung / ots 1910047 vom 11.10.2019 - PDF in Anlage).

Als öffentlichkeitswirksamen Abschluss dieser "LICHT-TEST-Wochen 2019" wird die Kreispolizeibehörde Mettmann am kommenden Montagabend des 28.10.2019, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr, eine Großkontrolle zur gezielten Überprüfung von Fahrzeugbeleuchtungen in Erkrath durchführen. Innerhalb dieser Kontrolle werden Einsatzkräfte vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann sowohl auf PKW und LKW ohne aktuelle LICHTTEST-Plakette an der Windschutzscheibe achten, ganz gezielt aber Fahrzeuge aller Art, die erkennbare Beleuchtungsmängel aufweisen, aus dem Verkehr ziehen und genauer kontrollieren. LKW- und Autofahrer, die mit einer aktuellen LICHTTEST-Plakette 2019 an der Windschutzscheibe angetroffen werden, können somit an diesem Montagabend damit rechnen, deutlich schneller durch die Beleuchtungskontrollen der Polizei im öffentlichen Straßenverkehr zu gelangen.

--- Pressetermin ---

Zur persönlichen Begleitung der vorgenannten Kontrollmaßnahmen in Erkrath sind Medienvertreter herzlich eingeladen, um anschließend darüber in Wort und Bild zu berichten. Auch Landrat Thomas Hendele, Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Mettmann, will die polizeilichen Kontrollen an diesem Abend persönlich begleiten, um sich einen eigenen, unmittelbaren Eindruck davon zu verschaffen. Hierbei steht er für anwesende Medienvertreter vor Ort, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, natürlich auch gerne als Interview- und Ansprechpartner zum Thema "LICHT-TEST 2019" und zu den aktuellen Beleuchtungskontrollen der Kreispolizei zur Verfügung.

--- Termindaten zum Pressetermin ---

Zeit: Montag, 28.10.2010, 18.00 bis 19.00 Uhr

Ort: 40699 Erkrath, Düsseldorfer Straße, in Höhe der Häuser 33-37

