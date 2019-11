Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrfach mit Pkw überschlagen, Insassen schwer verletzt

Erkelenz (ots)

Auf der Landstraße 277 kam es am Sonntag (10. November) gegen 19.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem die zwei Insassen eines Pkw Hyundai schwer verletzt wurden. Aus Richtung Lützerath in Richtung Keyenberg fahrend, kam der Wagen aus bisher noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich anschließend mehrfach, bevor er auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Die 22-jährige Fahrerin aus Witten sowie der 25-jährige, aus Bedburg kommende Beifahrer, wurden schwer verletzt und mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

