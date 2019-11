Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Lingen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 21:05 Uhr in Lingen zu einem Verkehrsunfall auf der B70 zwischen der Abfahrt Laxten und der Raststätte Laxtener Sand. Ein Fahrzeug mit Autoanhänger war Richtung Norden unterwegs und verlor während der Fahrt eine Spülwanne. Ein nachfolgender PKW kollidierte mit der Spülwanne und wurde beschädigt. Der Fahrer des Fahrzeuggespanns entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen sowie der Fahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen.

