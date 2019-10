Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Baumholder (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch befuhr eine 35-jährige Frau die Straße "In der Schwärzgrub" in Baumholder in Richtung Berschweilerstraße. Als sie auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auffuhr, wurde ein Anwohner aufmerksam und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Atemalkohol bei der Fahrerin festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Führerschein ist die Frau vorerst los.

