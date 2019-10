Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Montagabend ereignete sich gegen 18:50 Uhr auf dem LIDL Parkplatz in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verursacher fuhr gegen einen dort geparkten weißen Smart und beschädigte diesen hinten links an der Stoßstange. Das verantwortliche Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

