Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gartenbank in Morbach entwendet

Morbach (ots)

Am 07.10.19 zwischen 17 und 18 Uhr wurde im Brüchelweg in Morbach eine Gartenbank entwendet. Für die Tat kommen Sperrmüllsammler in Betracht, die derzeit in der Ortslage Morbach unterwegs sind und die Bank eventuell versehentlich mitgenommen haben. Es bestehen derzeit keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter.

Es handelt sich bei dem Diebesgut um eine braune Holzbank mit Armlehnen aus Metall und goldenen Verzierungen.

Sachdienliche Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Frau Neumann



Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



