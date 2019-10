Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Trier-Irsch (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Vormittag in Trier-Irsch.

Mehrere Mitarbeiter der ART waren gegen 10:10 Uhr mit der Entleerung von Abfallbehältern in der Mühlenstraße beschäftigt. Ein PKW wollte den auf der Fahrbahn haltenden LKW der ART überholen und benutzte hierzu verbotswidrig den Gehweg. Hierbei touchierte er einen dort befindlichen Mitarbeiter und verletzte diesen nicht unerheblich am Fuß. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Olewig. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen SUV der Marke Volvo (Farbe silber-grau)mit Trierer Kennzeichen handeln.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen

