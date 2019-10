Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschmackloser Diebstahl auf Friedhof

Mönchengladbach (ots)

Selbst vor den Gefühlen von Angehörigen verstorbener Menschen machten Diebe am Friedhof an der Wiedemannstraße in ihrer Habgier nicht Halt.

So erschien am vergangenen Freitag eine 66jährige Dame auf der Wache und musste berichten, dass von einem Grab ihrer Angehörigen eine ca. 90cm hohe Bronzestatue der Jungfrau Maria gestohlen worden war. Die Tatzeit muss zwischen Mittwoch, dem 25.09.2019 und Donnerstag, dem 3.10.2019 liegen.

Die Polizei fragt: Wer hat dort verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge gesehen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Wo haben Personen versucht, eine solche Statue zu verkaufen oder sie bereits veräußert? Hinweise an 02161-290. (cw)

