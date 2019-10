Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe als "Wasserwerker" erneut erfolgreich

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen ist es bereits mehrfach zu Diebstählen gekommen, bei denen sich die Täter als angebliche "Wasserwerker" ausgegeben hatten, um in die Wohnungen der ausnahmslos älteren Opfer zu gelangen. So geschehen auch am vergangenen Freitagmittag in Odenkirchen.

Als es gegen 11.30 Uhr bei einer 82jährigen Frau auf der Wetscheweller Straße klingelte, stand ein Mann vor der Tür. Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und behauptete, die Wasserhähne in ihrer Wohnung kontrollieren zu müssen. Die 82-Jährige war misstrauisch und verweigerte den Zutritt zum Haus. Allerdings argumentierte der Mann glaubwürdig und gab an, dass die Straße vor dem Haus aufgerissen werden müsse, sofern er diese Kontrolle nicht tätigen könne.

Daraufhin ließ ihn die Seniorin zwar ein, begleitete ihn aber in jeden Raum, in dem er die Wasserhähne laufen ließ. Im Anschluss verließ er die Wohnung, da "alles in Ordnung" sei.

In einem anderen Zimmer aber entdeckte die Seniorin, dass es durchwühlt worden war und Schmuck sowie Bargeld fehlten. Laut Beschreibung der bestohlenen Dame handelte es sich bei dem angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke um einen ca. 1.75m-1.80m großen Mann von kräftiger Statur und deutschem Aussehen. Seine Sprache war akzentfrei, Brille oder Bart trug er nicht. Er war insgesamt dunkel gekleidet, trug ein langärmeliges Oberteil und hatte eine schwarze Kappe ins Gesicht gezogen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Vorgehen der Täter zumeist darin besteht, die Wohnungstür nicht gänzlich zu schließen, so dass ein Komplize unbemerkt in die Wohnung kommen und nach Diebesgut suchen kann, während das Opfer abgelenkt wird.

Dieser "Wasserwerkertrick" ist zwar schon seit langem bekannt, tritt aber in letzter Zeit wieder vermehrt in Mönchengladbach auf. Bitte sprechen Sie mit älteren Bekannten und Familienangehörigen und klären Sie sie über diese Masche auf.

Hinweise dazu, wo dieser Mann sonst noch vorstellig wurde, bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell