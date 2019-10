Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Konz (ots)

Am Di., 08.10.19, zwischen 15.15 h und 16.40 h, wurde ein geparkter saphirgrauer BMW Z4 auf dem Möbel Martin Parkplatz in Konz am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden am BMW wird auf ca. 1500.- EUR geschätzt.

Zeugenhinweise an die Polizeiwache Konz, Tel. 06501-92680.

Polizeidirektion Trier

Polizeiwache Konz

Telefon: 06501-92680



