Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Holzdiebstahl

Berschweiler bei Baumholder (ots)

Der Geschädigte schnitt im Bereich Berschweiler Gemarkung "Im Hoor" ca. einen halben Festmeter Buchenholz und ließ ihn dort zunächst am Feldwegrand liegen. Als er das Holz am Montagmorgen abholen wollte, war es nicht mehr da. Wer hat Verdächtiges im Zeitraum vom 04.10. - 07.10.2019 wahr genommen bzw.kann Hinweise zu möglichen Tätern geben? Hinweise erbeten an die Polizei in Baumholder unter 06783-9910.

